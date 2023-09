California tahab panna naftahiide kinni maksma tulevaste kliimakatastroofide mõju

Paljud USA linnad, maakonnad ja osariigid on ka varem naftafirmadele kliimamuutuse kiirendamise ja desinformatsioonikampaaniate eest hagisid esitanud.

Nüüd esitas California osariik San Francisco kohtule tsiviilhagi Exxon Mobili, Shelli, BP, ConocoPhillipsi ja Chevroni vastu. Kohtuasjas on kaebealune ka tööstusgrupp American Petroleum Institute.

New York Timesi andmetel väidab hageja, et nimetatud ettevõtted on näidanud alates 1950ndatest aastatest tahtlikult fossiilkütustes kätkevat ohtu üldsusele tegelikust väiksemana, ehkki mõistsid, et nende tooted viivad tõenäoliselt kliima märkimisväärsele soojenemisele.

California nõuab «leevendusfondi» loomist osariigile tulevaste kliimakatastroofide mõju korvamiseks. Kliima soojenemine annab Californias teravalt tunda suurte metsatulekahjude, üleujutuste ja äärmusike ilmanähtustena.

«Nafta- ja gaasifirmade juhid on aastakümneid teadnud, et fossiilkütustest sõltumine põhjustab neid katastroofilisi tagajärgi, kuid nad on püüdnud seda informatsiooni avalikkuse ja poliitikategijate eest varjata, surudes aktiivselt peale teemat puudutavat väärinfot,» seisab 135-leheküljelises kaebuses.