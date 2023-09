Paavo Truu: kui tööpuudus jääb madalaks, elame kriisi üle

Kriis on ilmselt üks meedias enimkasutatud sõnu viimase kolme aasta jooksul – tervisekriis, energeetikakriis, julgeolekukriis ja nüüd siis majanduskriis. Majanduskriisi definitsioone võib olla erinevaid sh üsna levinud on rääkida majanduskriisist, kui SKT langeb mitmeid kvartaleid järjepanu. Eestis on see käes - Statistikaameti andmetel on SKT püsivhindades langenud juba alates 2022. aasta teisest kvartalist ja langus on olnud tugev (2023. aasta teises kvartalis langus eelmise aasta teise kvartali suhtes -2,9%).