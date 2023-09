Miljardär: kui töötajad on tööl kodukontoris, on nad tegelikult puhkusel

96 miljardi dollari suuruse varandusega Bloomberg ütles, et kaugtöö on muutnud Washington D. C. iseenda varilinnaks. Tema sõnul on maksumaksja raha raiskamine, et makstakse tühjalt seisvate kontoripindade eest.

«See on juba läinud liiale. Pandeemia on läbi. Igasugused vabandused, mis lubavad kontoriruumidel tühjana seista, peavad samuti lõppema,» kirjutas ta. «Meie juhid on näinud kui hea see on, et töötajad tulevad tagasi kontorisse tööle. Eriti käib see alles karjääri alustavate töötajate kohta.»

Bloomberg ei taha öelda, et kodust töötamine mõjutab just nooremaid töötajaid, kuid kontoris olles on võimalik parem mentorlus ja kogemuste omandamine. Tõenäoliselt kannatavad ka kodus töötajad seetõttu, et juhid eelistavad kontoris töötajaid, keda nad näevad tihedamini. Teisest küljest aitab kodus töötamine hoida kokku töö ja kodu vahel sõitmise aega, mis jätab rohkem aega perele.

Bossid kaotavad kodus töötamise sõjas kannatust

Bloombergi arvamust jagas ka Jeffreisi juht Rich Handler, kelle sõnul pole alaliselt kontorist eemal töötamine karjäär, vaid lihtsalt lühiajaline tööülesannete täitmine palga eest. Ta ütles Fortune’ile, et kui sa päriselt töötad kontoris, siis sa satud põnevatesse reaalajas olukordadesse, kuna oled füüsiliselt kohal.

Viimase osas on ka kõige suuremad kodukontoris töötamise eestkõnelejad nõus.

«Kodukontoris töötajatel jääb ära palju kontoritöötajate vahelisest suhtlemisest,» avastasid WHF Researchi konsortsiumi teadlased Bloom ja Jose Maria Barrero. «Töötajatele ja ettevõtetele läheb aeglasem kui kontoris õppimine vahetatuna paindlikkuse ja töötajate autonoomia vastu kalliks maksma.»