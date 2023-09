Reputatsioonirisk, mille ettevõtja võtab Venemaal äri ajades, võib väga kergesti osutuda krediidiriskiks, ütleb Olavi Lepp. Swedbank ei arva, et Venemaalt viimase euro teenimine oleks mõistlik. Nad ei ütle, et ettevõtja ei või seda teha, aga nad ütlevad, et ei soovi sel juhul partnerina kaasas olla.

Foto: Eero Vabamägi