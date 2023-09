Politsei andmetel on Eesti inimesed tänavu petturitele kaotanud 4,4 miljonit eurot. Sellest 2,5 miljonit eurot on läinud puhtalt investeerimispetturite kätte.

«Petuskeemid on ikka ja jälle samad. Kõige suuremad summad tavaliselt kaotatakse telefonipettuste, investeerimispettuste ja armastuspettuse juhtumites. Skeemid suuresti ei muutu, kuna need on toimivad,» ütleb skeemide kohta SEB turbekeskuse juht Kätlin Kukk.