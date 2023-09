Eestis liigub üks superpetuskeem, mis ohvri enda kohtusse viia võib

Politsei andmetel on Eesti inimesed tänavu petturitele kaotanud 4,4 miljonit eurot. Sellest 2,5 miljonit eurot on läinud puhtalt investeerimispetturite kätte.

«Võib öelda, et petuskeemid on ikka ja jälle samad. Kõige suuremad summad tavaliselt kaotatakse telefonipettuste, investeerimispettuste ja armastuspettuse juhtumites. Skeemid suuresti ei muutu, kuna need toimivad sellisena nagu nad on,» ütleb skeemide kohta SEB turbekeskuse juht Kätlin Kukk. Politsei andmetel on jätkuvalt populaarsed pangapettused, kus inimesele helistatakse mingil ettekäändel väidetavalt politseist, pangast või mõnest muust asutusest. Levinumad väited, mida kelmid kasutavad on: «teie kontol toimub kahtlane tehing», «konto on nakatanud pahavaraga ja alla tuleb laadida seadet kaitsev programm» – ja seesama programm annabki kurjategijatele ligipääsu inimese seadmele ja paroolidele.