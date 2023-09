Reede hommikul Pae tänaval tehtud fotodel on näha, kuidas kaks autot haljasalal pargivad. Vastavalt liiklusseadusele on murul parkimine keelatud, kui selleks puudub maaomaniku või valdaja luba.

Piltidel on näha, et ala on kasutatud parkimiseks ka varem ning tõenäoliselt tehakse seda regulaarselt.