Eesti ja Euroopa Liit tegid otsuse, mis muudab autod kallimaks

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas reedel Eesti seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta, mille eesmärk on vähendada sõidukite õhusaasteainete heitenorme ning tagada, et sõiduautod, kaubikud, veoautod ja bussid oleksid vastupidavamad ja keskkonnasäästlikumad.

Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimehe Maria Jufereva-Skuratovski sõnul on õhukvaliteedi parandamine ning seeläbi inimeste tervise kaitsmine hea ja vajalik eesmärk. «Tuleb arvestada, et uued nõuded tõstavad mõnevõrra sõidukite hindu,» ütles Jufereva-Skuratovski ja osutas, et hinnatõus ei tohi olla märkimisväärne, kuivõrd seoses plaanitava käibe- ja tulumaksu tõusuga võib vastasel juhul autode kättesaadavus Eestis halveneda. «Samuti on oluline, et algatus ei raskendaks null CO2 heitega sõidukite arendamist ja kasutuselevõttu,» lausus ta.