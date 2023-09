Eesti Pank: võib-olla on intressitõus läbi, aga äkki ikka pole ka

Euroopa Keskpanga nõukogu eilsel istungil otsustasime tõsta intressimäärasid veel 0,25% võrra, kuid andsime ka mõista, et praeguse parima teadmise kohaselt ei ole lähikuudel täiendavaid intressitõuse oodata. Intressimäärad on juba jõudnud piisavalt kõrgele selleks, et laenukasvu pidurdades ja euroala majanduse hoogu jahutades eeldatavasti tuua hinnatõus euroalal järgmise kahe aasta jooksul tagasi 2% lähedale. See muidugi ei välista võimalust, et kui kiire hinnatõus taandub oodatust visamalt, tuleb tulevikus intressimäärasid siiski veel tõsta.