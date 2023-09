Uudne tehnoloogia võimaldab edaspidi lisaks PIN-koodile ennast tuvastada ka näo- või sõrmetuvastusega. See on edasiarendus Cybernetica varasemast SplitKey tehnoloogiast, mis on kasutusel ka Smart-ID teenuses, teatas tehnoloogiaettevõte. Cybernetica teatel ei tähenda see aga automaatset näotuvastusvõimalust: tehnoloogiline võimekus luuakse, aga iga firma ja asutus otsustab ise, kas tahab selle kasutusele võttu.