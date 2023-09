Eesti e-riigi ökosüsteemide looja Cybernetica sõlmis partnerluslepingu biomeetriliste lahenduste pakkuja iProoviga, et tuua turule uus digiidentiteedi autentimise lahendus SplitKey+.

Uudne tehnoloogia võimaldab edaspidi lisaks PIN-koodile ennast tuvastada ka näo- või sõrmetuvastusega. See on edasiarendus Cybernetica varasemast SplitKey tehnoloogiast, mis on kasutusel ka Smart-ID teenuses, teatas tehnoloogiaettevõte.