Liina Laks ⟩ Kaua maksame kinni Eesti kõige kallimat sõud?

Kommunikatsiooniprobleem oli see, kui Kaja Kallas teatas keset energiakriisi, et tema pensionäridest vanemad tulevad kenasti toime. Kui aga ollakse vahele jäänud sellega, et keset suurt Venemaa-vastast jutlusepidamist tuleb avalikuks, et su enda perekond teenib Venemaa-ärilt kõvasti nutsu, siis on küsimus faktides. Äri oli? Oli. Isiklik raha liikus sinna ärisse? Liikus. Investeeringuid tehti mehega koos? Tehti. Oled peaminister? Oled.