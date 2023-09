Soomes on kelmid pangapettustega riisunud poole suurema summa kui aasta tagasi

Pangapettuste kõige levinud vorm on petukõne, kus inimestele väidetakse, et helistaja on usaldusväärse ametiasutuse või ettevõtte esindaja. Need kelmid on teeselnud pankureid, politseiametnikke, kullerfirmade ja telekommunikatsiooniettevõtete esindajaid. Telefonikõne ajal on kelmide eesmärk inimestelt kätte saada PIN-koode, millega nad pääsevad ligi kõne vastuvõtja pangakontole.