Kliimaministeeriumil on metsaraie vähendamise sildi all kavas kehtestada uus maks – raadamismaks. Kuna raadamine tähendab metsa raiumist muul otstarbel kui majandamiseks, puudutab see eeskätt kaht valdkonda: uusarendusi ja tee-ehitust.

Kui eraarendajate käest on riigil võimalik hakata teenima 4000–7000 eurot raadatud hektari kohta, siis teedeehituse pealt on riigikassasse lisatulu teenimise võimalused kasinad. «Kuna teedeehituses on raadamisega seotud töödel põhitellija riik, tähendab see riigi raha ühest taskust teise tõstmist,» kommenteeris ehitusettevõtte Trev-2 juht Sven Pertens. «Sisuliselt on see mustkunstitrikk, mis võimaldab riigil näidata investeeringuid teedesse tegelikest natuke suuremana,» lisas Pertens.