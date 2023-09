Ajaloo karmim rahaotsus mõjutab kõiki Eesti inimesi

Euroopa Keskpank (EKP) kergitas baasintressimäära 0,25 protsendipunkti jagu, 4,5 protsendile. Tegu on järjekorras kümnenda intressitõstmisega alates läinud aasta juulist ning ühtlasi on see olnud euro­ala ajaloo kõige jõulisem rahapoliitika karmistamine.