Kinnisvaraportaal: müügil on üha rohkem toimivaid ärisid

Sealjuures on viimastel aastatel äride müügiks pakkumine kasvutrendis. Uibomäe märkis, et võrreldes 2022. aasta sama perioodiga on tegutsevate äriühingute pakkumiste arv tänavu kasvanud ligi viiendiku võrra. Kinnisvaraportaali statistika aga ei kinnita seda, et rendilepinguga äride müümine oleks kasvanud seoses järjest süveneva ebakindla olukorraga majanduses.