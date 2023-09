Aasta oodatuima IPO aktsia hind on selge

Investoritele pakuti aktsiaid hinnaga 51 dollarit tükist, mis on pakkumisvahemiku kallimas ääres. Tegemist on selle aasta suurima avaliku aktsiapakkumisega, kirjutab BBC.

ARMi kundede nimekiri on võimas – Apple, Google, Nvidia, Alphabet, AMD, Intel ja Samsung. Need ettevõtted lubasid ka aktsiapakkumises osaleda.

Kuulduste kohaselt tahtis Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak väga, et aktsiad tuleksid börsile Londonis. Ta pidas sellekohaseid kõnelusi jaanuaris.

ARM otsustas aga, et neil on ainult üks parim selge tee ja selleks on aktsiatega kauplemine USAs.