ANALÜÜS ⟩ Viimase kümne kuu maailmaturu nafta hind tõusis kõrgustesse

«Maailmaturu toornafta hind liikus nädala jooksul vahemikus 89–92 dollarit barreli kohta ning jõudis teisipäeval, 12. septembril, viimase 10 kuu kõrgeimale päevasele tasemele ületades 92 dollarit barreli kohta. Nafta hinda hoiavad kõrgel Saudi Araabia ja Venemaa kärpeotsused, mis on kokku kärpinud turule jõudvat toodangumahtu 1,3 miljonit barrelit päevas. IEA (International Energy Agency) hinnangul viib see turud selle aasta viimases kvartalis defitsiiti,» teatas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

«OPEC tõstis oma 2023. aasta prognoosi Hiina naftanõudluse osas 5 protsendi võrra tasemele 970 000 barrelit päevas. Seetõttu on turgudel rekordkõrged ootused naftanõudluse kasvule,» lausus Sassi.

Nafta hinnale avaldasid mõju ka laupäevased tormijärgsed üleujutused

Sel nädalal avaldasid nafta hinnale tema sõnul mõju ka laupäevased tormijärgsed üleujutused Liibüas, mille tõttu suleti ajutiselt 4 naftat eksportivat terminali, mis tänaseks on uuesti avatud.

Maailmaturu toornafta hinnale negatiivset mõju avaldavaks teguriks on jätkuv ebakindlus Hiina majanduse käekäigu üle. Hinda mõjutab ka Iraani nafta ekspordi kasv. «Iraan, kes on tugevate USA sanktsioonide all, suurendas augustis eksporti kahe kolmandiku võrra võrreldes aasta esimese kvartaliga. Seda valdavalt Hiina suunas,» sõnas mootorikütuste hinnastamisjuht.