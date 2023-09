INTRESS TEADA ⟩ SEB hakkab eraklientide arvelduskontole intressi maksma

«Kuigi ligi seitsme aasta jooksul oli EURIBORi väärtus null või negatiivne, siis nüüd oleme naasnud olukorda, kus rahal on taas hind ehk baasintressimäär on positiivne ja tänaseks on ajalooliselt ühel kõrgemal tasemel. See on tähendanud ka seda, et oleme ligi aasta jooksul pidevalt tõstnud nii eraisikute kui ettevõtete hoiuste intressimäärasid – väga paljud kliendid on seda võimalust ära kasutanud ja teeninud oma raha hoiustamiselt märkimisväärset tulu,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.