Gaussi sõnul on Air Baltic omamoodi kujunenud ka Eesti rahvuslikuks lennukompaniiks, kuna veab iga kolmandat reisijat. «Me ei tee seda seepärast, et Eesti oleks meil seda teha palunud, vaid kuna nägime ärivõimalust,» ütles Gauss. «Lisaks pakume Riia kaudu jätkulende enam kui 70 sihtkohta. Eesti on meile paremuselt ja tähtsuselt teine turg Läti järel.» Ka Leedut näeb Gauss lennufirma koduturuna.