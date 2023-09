«Üleilmsed turud on praegu üle ujutatud odavamatest Hiina elektriautodest. Ja nende hinda hoitakse kunstlikult madalal tohutute riiklike subsiidiumite abil,» ütles Von der Leyen kõnes Euroopa Parlamendile Strasbourgis.

Uurimise algatamine on oluline võit Prantsusmaa jaoks, kes on avaldanud muret, et Euroopa võib jääda üleminekul puhtamale energiale teistest maha, kui ei astu julgemalt välja Hiina väidetava protektsionismi vastu.