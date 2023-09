Kaja Kallas opositsioonile: te nõuate toetusi, kuid te pole nõus maksutõusude ega kärbetega

Riigikogu liige Jaak Aab, kes kuulub opositsioonis olevasse Keskerakonda, ütles et hinnatõus on viimasel kahel aastal väga kiire ning see valmistab ettevõtjatele raskusi. Aab ütles, et hea on rääkida, et võrreldes eelmise aastaga inflatsioon langeb, kuid eelmise aasta võrdlusbaas oli juba väga kõrge.