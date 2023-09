Riik plaanib muuta seadust, et välismaistelt e-poodidelt maksuraha kätte saada

«Täna puudub meil täpne info, kui palju välismaised e-poed Eestisse kaupa müüvad ja kui paljudelt sellistelt tehingutelt jäetakse käibemaks tasumata. Pingelise eelarve taustal on eriti oluline kõik maksuaugud kinni panna, et kõik, kel on kohustus makse maksta, need ka ära maksaks,» selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.