Läänemets: eelarveauk on 200 miljonit ja seda kärpimisega ei kata

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on eelarvest puudu rohkem kui 200 miljonit, mida kärbetega saavutada pole võimalik. Läänemets paneb sotside poolelt lauale pankade hiigelkasumite maksustamise ning ta on ka kindel, et pärast järgmisi valimisi pole vahet, kes saab valitsusse, astmeline tulumaks tuleb tagasi, kirjutab ERR.