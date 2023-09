Tehnikaülikool tõstab õppejõudude palku 500 euro võrra

Riikliku kokkuleppe järgi tõuseb kõrgkoolide riiklik tegevustoetus järgneval kolmel aastal 15 protsenti. Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul on see tõus ülikoolidele suur saavutus, millest peaksid eelkõige võitma just õppetöö ja juhendamisega hõivatud akadeemilised töötajad. «On oluline, et ülikooli eelarve, millest üle 50 protsenti moodustab õpperaha, jõuaks võimalikult suures mahus iga päev õppetööga tegelevate inimesteni,» lausus Land.