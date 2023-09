Luminor: Eesti majanduse väljavaade on oluliselt kehvemaks muutunud

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on üldine Eesti majanduse olukorra paranemine, mida pank ootas oma kevadises majandusprognoosis, edasi lükkunud. «Majanduskasv on käesoleva aasta esimesel poolaastal pettumust valmistanud ning majanduse väljavaade aasta teiseks pooleks ja järgmiseks aastaks on oluliselt kehvemaks muutunud,» nentis ökonomist.