Arvo Hallik on loobunud Stark Logisticsi osalusest, kuid on jätkuvalt nõukogu liige

Samas on Hallik registri andmetel jätkuvalt ettevõtte nõukogu liige. Stark Logistics AS-i nõukogusse kuuluvad veel ka Martti Lemendik ja Peep Tomingas.

Novaria Consultile kuulus varasemalt 24,8 protsenti Stark Logistics AS-ist, mis on viimastel nädalatel olnud oma Venemaa-suunalise äri tõttu skandaali keskmes. Peaministri abikaasa on Novaria Consulti ainuomanik. 25. augustil teatas Hallik, et müüb kõik Stark Logisticsi aktsiad maha ja taandub ettevõttest.