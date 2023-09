Bürokraatlik komejant jätab uued tuulepargid ilma miljonitest eurodest

Esmalt taustast. Selleks et Eesti jõuaks 2030. aastaks seatud kliimaeesmärgini – toota kogu Eestis vajaminev elekter taastuvatest energiaallikatest –, on otsustatud turgu elavdada taastuvenergia vähempakkumiste abil. Lihtsustades: kui elektrihind on madal, muutub taastuvenergiatasu suuremaks, ja vastupidi. Mis on odav hind ja mis mitte, selgub pimeoksjoni käigus, kus tootjad ütlevad riigile, kui madalalt börsihinnast alates nad kompensatsiooni soovivad. Seejuures on kindel, et rohkem kui 20 eurot keegi megavatt-tunni pealt enam teenida ei saa. Vahe nn vana toetusskeemiga on märkimisväärne, sest selle alusel saab 53,7 euro suurust toetust ka siis, kui börsihind on 400 või 4000 eurot megavatt-tunni eest. 12-aastane toetusperiood on püsinud aga muutmatuna.