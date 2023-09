Investorid prognoosivad Euroopa aktsiate tõusu järgmisel aastal

Kuigi enamik investoreid on seisukohal, et Euroopa aktsiad langevad lähikuudel rahapoliitika karmistamise tõttu, on üha enam investoreid võtnud keskpikas perspektiivis optimistlikuma seisukoha aktsiate suhtes, ütlesid Bank of America strateegid Andreas Bruckneri juhtimisel oma märkuses, vahendab Bloomberg.