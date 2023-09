Swedbank: üle 40 protsendi eestlastest sooviks elada eramajas

Eesti elanikke motiveerib enim soov suurema ruumi järele, 41 protsenti elanikest sooviks tulevikus elada eramajas ning 35 protsenti tahaksid elada ökonoomsemas kodus, kus on parem energiaklass. 34 protsenti elanikest sooviksid modernsemaid eluruume. Antud tulemused on sarnased ka teistes Balti riikides, ainsa erinevusena soovivad paljud Leedu elanikud, et uus eluase asuks ka vaiksemas piirkonnas, teatas Swedbank.