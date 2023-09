LHV meelitab võlakirja ostjaid ootamatult kõrge intressiga

AS LHV Group kuulutas välja allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille puhul on tegemist on uue võlakirjaprogrammi raames korraldatava esimese emissiooniga mahus kuni 25 miljonit eurot, võimalusega suurendada mahtu kuni 35 miljoni euroni. Võlakijrade intress on 10,5 protsenti aastas.