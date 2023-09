VKG juba kasutab uut kaevandust, kuigi Michal lubab piirata kaevandamist

Kliimaminister Kristen Michal märkis paar tundi varem, et kavatseb peatada kuni kliimaseaduse vastuvõtmiseni põlevkivi kaevelubade menetlemise. Kõige uuem põlevkivi kaevandus on VKG Uus-Kiviõli kaevandus. Kui täpne olla, siis ettevõte on saanud juba loa väikeses mahus kaevandmaiseks, kuid nüüd soovib saada loa täiemahuliseks kaevandamiseks.