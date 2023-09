Leedu minister: Venemaa numbriga autod konfiskeeritakse

«Jah, need autod, mis on Venemaal registreeritud, tuleb konfiskeerida, kui nad Leetu sisenevad ning seda kontrolli teostab tolliteenistus, kinnitas Bilotaite teisipäeval ajakirjanikele, vahendab Leedu rahvusringhäälingu uudisteportaal LRT.lt.

Neliupšienė märkis, et kuna Euroopa Komisjon avaldas selle selgituse eelmisel reedel, tuleb see suunis kohe rakendada. «Komisjon ütles, et saame selliseid piiranguid rakendada, ka ajutiselt. See on komisjoni poolt üsna karm tõlgendus,» lausus ta.

Eesti välisminister Margus Tsahkna kinnitas ajakirjanikele saadetud teates, et Eesti kavatseb Euroopa Komisjoni suunist järgida. «Euroopa Komisjoni uuendatud suunis Vene numbrimärkidega autode osas toetab meie eesmärke Venemaa agressiooni piiramisel ja sanktsioonide rakendamise tõhustamisel ning Eesti kavatseb Komisjoni suunist järgida, sest see on olnud meie poliitika. Sel nädalal arutavad piiririigid Euroopa Komisjoni suunist Venemaa numbrimärkidega autode osas, et leida ühine viis selle rakendamiseks. Ühiselt rakendatuna on piirangud mõjusamad ja see annab võimaluse agressiooni hinda Venemaale veelgi kõrgemale tõsta.»