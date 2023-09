Luminor: teenuste eksport on päikesekiir pilvises Eesti taevas

Uusküla sõnul ei ületanud selle aasta teise kvartali teenuste ekspordi tase siiski eelmise aasta neljanda kvartali tulemust kuigi palju ja esimene kvartal oli vahepeal nõrk. «Ka kaupade eksport oli aasta esimeses pooles stabiilne või väikeses languses, siis samu jooni on näha ka teenuste ekspordis, sest kasvupotentsiaal oleks kindlasti olnud suurem, kui Eesti majandus ei oleks praegu mitmikkriisis,» ütles Uusküla.

Valdkondade kaupa on näha ka euroala tööstussektori nõrku tulemusi, sest nende sektorite teenuste eksport on vähenenud samamoodi, nagu on vähenenud ka transpordi ja laonduse teenuste eksport.