Teenuste eksport hüppas rekordtasemele

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets tõi pressiteates välja, et tänavu teises kvartalis ületas teenuste eksport importi 770 miljoni euroga. «Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk on olnud suurem vaid 2021. aasta neljandas kvartalis, mil see oli ligi 890 miljonit eurot. Nii teenuste eksport kui import jätkavad tõusutrendi ning teenuste eksport ei ole veel nii kõrge olnud kui tänavu teises kvartalis,» lisas ta.