Euroopa Komisjon kärpis euroala ja EL-i majanduskasvu prognoosi

Komisjoni majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis nentis, et Euroopa Liidu majandus on pandeemia ja Venemaa agressioonisõja tõttu üle elanud kaks ulatuslikku šokki. «Väga kõrge inflatsioonimäär on avaldanud suurt mõju, kuid on nüüd vähenemas. Raskete aegade järel peaks majanduskasv järgmisel aastal veidi taastuma ning seda toetavad ka tugev tööturg, rekordiliselt madal tööpuudus ja hinnasurve leevenemine,» avaldas ta lootust. Dombrovskis lisas, et ehkki majandus on jätkuvalt kasvuteel, on ebakindlus endiselt suur ja seejuures peab tähelepanelikult jälgima ka riske.