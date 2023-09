Mitu riiki peatas seakatku tõttu Rootsi sealiha sisseveo

Liidu teatel on Armeenia, Austraalia, Jaapan, Filipiinid, Singapur, Taiwan ja Ukraina peatanud Rootsi sealiha impordi, kuigi seni on katku avastatud vaid metssigadel.

«Liha ei kujuta endast ohtu. Minu arvates ei ole see mõistlik, kuid see on sigade Aafrika katku avastamisel standardprotseduur,» ütles liidu tegevjuht Magnus Darth.