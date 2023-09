Suurbritannias hakatakse tootma uusi Mini elektriautosid

Uusi Mini elektriautosid hakatakse tehases tootma 2026. aastal. Plaanis on turule tuua elektrimootoriga uusversioonid sõidukitest Mini Cooper ja Mini Aceman.

Hiljemalt 2030. aastaks on kavas Mini kaubamärgiga hakata müüma ainult elektriautosid.

BMW soovis algselt hakata elektriautosid tootma Hiinas, kuid ettevõte muutis oma plaane. Briti peaminister Rishi Sunak ütles, et BMW investeering on järjekordne särav näide sellest, kuidas Ühendkuningriik on parim koht tulevikuautode ehitamiseks.