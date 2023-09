Üksikud kuud teinekord võivad olla erakordselt halvad ja taastumine toimub järgmises kuus. Paraku sel korral paistab, et koos teiste näitajatega on kokkuvõttes olukord pigem täbar ning isegi kui osaliselt kaubandus augustis võiks ka uuesti kasvada, siis trend halvenemise suunas on näha nii laiapõhjaliselt, et kiiret paranemist aasta lõpus näha ei ole. Juuli langus on trendi jätk varasematele langustele.