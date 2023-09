«Juulis süvenes ekspordilangus. Eesti päritolu kaupade eksport vähenes jooksevhindades aastases võrdluses 29 protsenti ja selle aasta esimese seitsme kuuga 16 protsenti. Eksport on läinud üha suuremasse langusesse, vaatamata ekspordihindade vähenemisele,» nentis Mertsina pressiteates.

Ta tõi välja, et juulis halvenes esialgsete arvestuste järgi ka ekspordimahtude seis ehk eksport, millest on inflatsiooni mõju välja arvatud. Nii on Eesti päritolu kaupade eksport langenud jooksevhindades kolme aasta taguse tasemele.