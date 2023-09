IPO ⟩ Väikeinvestoritele võib Armi aktsiapakkumine olla ohtlik

Armi eesmärk on kaasata USAs umbes viis miljardit dollarit, mis oleks selle aasta suurim IPO.

Kuna Armi omanik Jaapani SoftBank on väikeinvestoritele tundmatu, keskendustakse pakkumises suurtele institutsionaalsetele investoritele.

See tähendab, et väikeinvestorid saavad aktsiat alles börsilt osta. Kuna keskmiselt hoiab väikeinvestor aktsiat vähem kui aasta, võib see Reutersi analüüsi kohaselt tuua kahjumi.