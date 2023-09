USAs leiti suur liitiumileiukoht

Leiukoht asub 45 kilomeetrit pikal maa-alal, mille laius on 35 kilomeetrit, ehk täpsemalt McDermitt Calderas. Seal võib asuda 20-40 miljon tonni liitiumi. Võrreldavas suuruses leiukohti on veel Tšiilis ja Austraalias.

Belgia geoloogi Anouk Borsti sõnul võib see muuta üleilmselt liitiumi hinda, varustuskindlust ja geopoliitikat.

Geopoliitika strateeg Peter Zeihan rääkis Fox Newile, et geoloogia pakkus paljutõotava võimaluse, kuid seda ala pole mainimisväärselt uuritud.

«Muidugi on see uurimist väärt,» lausus ta. «Kindlasti ei muuda see selles valdkonnas tegutsejate keskmise pikkusega plaane.»