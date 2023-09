Maksuvõlaga tehnoloogiafirma koondab üle 100 töötaja

«Koondamiste eesmärk on ettevõttele täpsema fookuse seadmine ja kulubaasi vähendamine, et järgmisel aastal kasumisse jõuda,» põhjendas Eurora juhatuse liige Kaie Hansson, lisades, et ettevõte on kaasanud olemasolevatelt investoritelt lisaraha. Tema sõnul peab ettevõte oma kulusid vähendama, et olla pikemas vaates jätkusuutlik. «Seetõttu tuli võtta vastu otsus töötajate koondamiseks,» nentis Hansson.