Peagi on saadaval pikalt blokeerituna hoitud veebilehtede domeeninimed

Eesti Interneti SA reserveeris 2011. aastal Eesti haldusüksuste, välisriikide nimedega ning lühinumbritega .ee domeenid eesmärgiga anda need õigustatud huviga asutuste kasutusse. Paljud reserveeritud domeeninimed on 12 aasta jooksul leidnud omaniku, kuid domeenid, mille vastu ei ole selle aja jooksul huvi üles näidatud, on nüüd kõigile kättesaadavad.