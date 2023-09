Coop Pangas vähenes arveldavate klientide arv, hoiuste maht kahanes

«Oleme tänavu pakkunud häid hoiustamise tingimusi ning see ei ole klientidel märkamata jäänud. Seetõttu on viimase kolme kuuga meie hoiuste portfell kasvanud 146 miljoni euro võrra ja panga likviidsusnäitajad on väga tugevad. Sellest tulenevalt oli meil võimalik augustis osa tähtajaliste hoiuste pikendamisest loobuda ning hoiuste kogumaht kahanes,» kommenteeris tulemusi Coop Panga juhatuse liige ja finantsjuht Paavo Truu. «Turu parimad hoiuste pakkumised tõid meile suveperioodil juurde palju uusi kliente, kellest üks osa tuli teadlikult üksnes hoiustama, mitte aktiivselt arveldama. Seetõttu augustis aktiivselt arveldavate klientide arv veidi langes. Töötame selle nimel, et kõik meie kliendid võtaksid Coop Panga igapäevapanganduse teenused aktiivselt kasutusele.»