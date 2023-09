Barruse tegevjuht Martti Kork ütles Postimehele antud intervjuus, et nemad on teinud kolme aasta jooksul 27 miljoni euro eest investeeringuid. Samas nentis ta, et tagantjäreletarkusena sai investeeringud tehtud liiga kergekäeliselt: ei olnud ju teada, et sõda tuleb, et tekib probleem tooraine kättesaadavusega.

«Rohepöörde osa on, et puidutootmine on ainus tööstus, mis seob CO2 pikaks ajaks, aga meil on kuidagi vastupidi,» ütles Kork. Tema sõnul on nende tootmine kõige moodsam Euroopas, on automatiseeritud nii palju kui saab, kliente justkui oleks – aga nad ei pääse rahvusvahelises konkurentsis löögile, sest Soome ja Rootsi puit on 20% odavam kui Eesti oma. «Kui paneme juurde Rootsi krooni mõju, siis seda hinnavahet ei ole enam võimalik välja automatiseerida. Meil on kolm suurt saeveskit juba uksed kinni pannud, Raul Kirjanen räägib, et tema ehitab tehased Lätti – aga meil on ebakindlus ja pika plaani puudumine,» rääkis Kork.