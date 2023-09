Filmi eest panga musta nimekirja? Eesti klient sai šokeeriva teate

Eesti klient sai Swedbankilt septembri alguses kirja, et ta on Valgevenes kaardiga makseid teinud ja enam ta seda teha ei tohi. Klient sai šoki, sest ütles, et pole Valgevenes käinudki. Kui klient asja edasi uuris, et nägi ta, et tegu oli 2022. aasta jaanuaris – ehk enne Vene-Ukraina sõja algust – tehtud tehinguga, kus oli aga märgitud saaja asukohaks Moskva. Klient tõi välja, et ta on Eestis STV vaataja. STV aga pakub vaatamiseks ka Venemaa kanaleid, teiste hulgas ka IVIt. Viimases tegi ta 4,99 euro eest tellimuse. «Ei mäletagi, mis see oli, nad pakuvad filmi ostmist või rentimist,» püüdis klient meenutada.