Eesti koduomanikke ähvardab järgmisel nädalal uus hinnatõus

Neljapäeval leiab aset Euroopa Keskpanga pankurite kohtumine. Juulikuus märkis EKP, et plaanib veel ühte intressitõstmist. Nüüd tegi Reuters finantsekspertide seas küsitluse ning enamus vastas, et septembrikuus EKP pigem intresse ei tõsta. Samas arvavad analüütikud, et septembrikuus pannakse intressitõus ainult pausile - kui just midagi erakordset ei juhtu, on Euroopa keskpangalt veel selle aastanumbri sees vähemalt üht intressitõusu veel oodata.