Hävitav uuring: autod koguvad andmeid sinu vaimsete võimete ja seksuaalpartnerite kohta

Mozilla võttis luubi alla 25 suurt autotootjat ja testijad pidid üllatusest pikali kukkuma: geneetika, kaal, rahvus, usutunnistus, suhtumised-hoiakud, seksuaalsus ja seksuaalpartnerid, intelligents, isikuomadused – polnud asju, mida autod omanike kohta uurinud poleks. Ja 92 protsenti autotootjatest ütleb, et nemad ei mõtlegi klientidele anda oma andmete üle otsustusõigust. Klientide järele nuhkimine on autotootjate jaoks imelihtne, sest autol on küljes sensorid-kaarmerad-mikrofonid, mis omakorda on tihtipeale ühendatud mobiiltelefoniga.