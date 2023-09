SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor toob välja, et Hiinale pandud ootused ei ole täitunud. Toome teieni Nestori Hiina-analüüsi.

Ootused, et Hiinast saab tänavu maailmamajanduse kasvuvedur, ei ole täitunud. Mõneti on isegi raske öelda, mis Hiina majanduse puhul hästi on – kiduvad nii eksport, tarbimine kui investeeringud. Aeglasem majanduskasv sunnib riigijuhte aga leidma uusi eesmärke.